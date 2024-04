Théâtre « Le Dîner » Salle Tournemine Landivisiau, samedi 13 avril 2024.

Spectacle d’humour. C’est les 20 ans de Maria, toute la famille est réunie pour célébrer ce jour ensemble. Mais rien ne se passe comme prévu. Les rancœurs et les secrets éclatent au grand jour, pour un repas des plus rocambolesque, où des fléchettes et des tartes à la crème vont voler.

Samedi 13 avril à 20h.

Dimanche 14 avril à 15h. .

Salle Tournemine Place des Halles

Landivisiau 29400 Finistère Bretagne

