THEATRE – LE DINER DE CONS Béziers, 14 février 2022, Béziers.

THEATRE – LE DINER DE CONS Béziers

2022-02-14 – 2022-02-14

Béziers Hérault

59 59 EUR On ne la présente plus : la pièce culte de Francis Weber, un face à face féroce, émouvant et drôle !

La billetterie est accessible via France Billets dans nos Bureaux d’Information de Béziers Centre Historique et de Valras-Plage.

Si vous choisissez la formule dîner + spectacle :

Apéritif de bienvenue

Mise en bouche

Foie gras mi-cuit aux cèpes et son velouté cèpes marron

Soufflé de brochet, cœur coulant aux herbes et à la truffe

Vinaigrette de pamplemousse

Longe de veau, façon tournedos

Lasagnes de potimarron

Dessert de la Saint-Valentin

Dôme crémeux chocolat noir et fruits rouges

Biscuit et mousse au chocolat noir, crémeux fruits rouges

Framboises fraîches

Café

Menu élaboré par Cabiron Traiteur.

Apéritif, vins et eaux à votre charge

