Lot-et-Garonne 19 19 EUR La vertueuse Lucienne est en proie aux assiduités du maladroit Rédillon et de l’infatué Pontagnac. Elle leur fait savoir qu’elle ne trompera son époux, le brave avoué Vatelin auquel elle a juré fidélité, qu’à condition qu’il en fasse de même. Ce qui lui permettrait de dire : « Vous m’avez trompée, je vous trompe aussi ! »…

Renversant les rôles traditionnels, Feydeau montre ici des hommes devenus objets sexuels manipulés par les femmes, dans une comédie où le spectateur est tenu en haleine pour savoir qui sera finalement le « dindon de la farce ».

– Billetterie en ligne : https://comoedia-marmande.box.fr/

Office de Tourisme Val de Garonne :

Office de Tourisme Val de Garonne :

– À Marmande, 11 rue Toupinerie du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.

