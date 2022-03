Théâtre : “Le dieu du carnage” Le Havre, 1 avril 2022, Le Havre.

Théâtre : “Le dieu du carnage” Le Havre

2022-04-01 – 2022-04-01

Le Havre Seine-Maritime

Par le Théâtre de l’Éphémère.

Le dieu du carnage, de Yasmina Reza.

A l’issue d’une altercation entre leurs fils respectifs, deux couples se rencontrent pour régler le conflit à l’amiable. Mais le propos policé des adultes dégénère vite en dispute féroce… Mus par le “Dieu du carnage”, ils finiront par se quereller avec pertes et fracas, noyant un portable et décapitant un bouquet de tulipes, tout en agitant le spectre d’un hamster disparu ! Avec cette pièce drôle et efficace, dans laquelle la mécanique du conflit mélange les registres, Yasmina Reza propose une comédie grinçante très actuelle et proche des lecteurs, où pointe une satire de notre société d’apparences. La dispute des enfants et le retentissement de cet incident sur les parents est au cœur de ce huit clos qui, respectant la règle des trois unités, part de l’intime et u quotidien pour évoquer des thèmes universels.

Vendredi 1er avril à 20h30, au Poulailler.

Tarif : 5€

Par le Théâtre de l’Éphémère.

Le dieu du carnage, de Yasmina Reza.

A l’issue d’une altercation entre leurs fils respectifs, deux couples se rencontrent pour régler le conflit à l’amiable. Mais le propos policé des adultes dégénère vite en dispute…

contact@lepoulailler-lehavre.fr +33 2 35 43 32 10 https://lepoulailler-lehavre.fr/

Par le Théâtre de l’Éphémère.

Le dieu du carnage, de Yasmina Reza.

A l’issue d’une altercation entre leurs fils respectifs, deux couples se rencontrent pour régler le conflit à l’amiable. Mais le propos policé des adultes dégénère vite en dispute féroce… Mus par le “Dieu du carnage”, ils finiront par se quereller avec pertes et fracas, noyant un portable et décapitant un bouquet de tulipes, tout en agitant le spectre d’un hamster disparu ! Avec cette pièce drôle et efficace, dans laquelle la mécanique du conflit mélange les registres, Yasmina Reza propose une comédie grinçante très actuelle et proche des lecteurs, où pointe une satire de notre société d’apparences. La dispute des enfants et le retentissement de cet incident sur les parents est au cœur de ce huit clos qui, respectant la règle des trois unités, part de l’intime et u quotidien pour évoquer des thèmes universels.

Vendredi 1er avril à 20h30, au Poulailler.

Tarif : 5€

Le Havre

dernière mise à jour : 2022-01-21 par