Théâtre : le dernier banquet Lamballe-Armor, 6 mai 2022, Lamballe-Armor.

Théâtre : le dernier banquet Salle Eole Rue du Chemin Vert Lamballe-Armor

2022-05-06 19:30:00 – 2022-05-06 21:30:00 Salle Eole Rue du Chemin Vert

Lamballe-Armor Côtes d’Armor

Chers convives,

prenez place pour un banquet où, de l’entrée au dessert, on suit avec délectation l’enquête de cinq personnages loufoques dans une soirée pleine de surprises.

Un décor so british, une ambiance de cluedo géant et un suspens tout droit sorti d’un polar d’Agatha Christie : c’est ce que vous réserve l’inventif et exubérant collectif OS’O. Sur un ton humoristique et parodique, les coups de théâtre incessants brouillent l’esprit des convives censés trouvé l’identité du meurtrier. Un conseil : méfiez-vous de la nourriture qu’on vous sert et surveillez du coin de l’œil la fourchette de votre voisin. Sait-on jamais…Réservation obligatoire.

