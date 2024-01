Théâtre : « Le Cri » Théâtre Darius Milhaud Paris, mardi 9 janvier 2024.

Du mardi 09 janvier 2024 au mardi 26 mars 2024 :

mardi

de 19h00 à 20h00

.Tout public. A partir de 12 ans. payant

Tarif

plein : 18€

Tarif

habitants du 19ème & séniors (dès 60 ans) : 14€*

Tarif

réduit : 12€*

(demandeurs d’emploi,

minimas sociaux, Carte handicap, intermittents du spectacle, étudiant, moins de

26 ans, partenaires, groupe min 10 personnes & CE)

*Réduction

valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre

Imaginez que vous ayez grandi entre quatre murs avec toute votre famille. Sans rien connaître du dehors…

Que

faire dans une cellule ? D’abord, essayer de supporter les autres. Être bien

gentil, ne pas crier, s’attacher les cheveux, pour avoir plus de brioche et

moins de jambon. Faire attention au garde. Chanter des chansons sur une

hirondelle. Et, parfois, regarder par le soupirail, essayer de nommer ce qu’on

y voit. On se prend à rêver, on espère aller au-delà des murs, plus loin que la

porte, plus loin que tout ce qu’on connaît, là où glissent les voitures rouges.

Pour

comprendre le dehors, il faut fouiller le dedans. Eve vit dans une pièce avec

sa grand-mère, sa mère, ses deux frères et une interdiction totale de crier.

Dans un cadre photo, elle découvre des lettres qui lui révèlent les raisons de

son enfermement et les secrets de sa libération.

Cette

histoire, c’est le cri d’une génération qui rompt avec les précédentes, qui

questionne les limites d’un huis clos ; c’est un mot posé par les personnages

sur ce qui les dépasse ; c’est le débordement face aux interdits.

————————————————————-

Autrice-compositrice : Hélène Dieulot

Mise

en scène : Hélène Dieulot, Emmanuelle Vintache

Distribution

: Carla Antoun, Benjamin Delattre, Damien Duchadeuil, Corentin Gerold, Théodore

Ribeiro, Simon-Pierre Rigaudy, Leïla Roulin

Scénographie

: Charlotte Rucki, Zoé Villard.

Lumières

: Vladimir Brunet.

Genre

: Théâtre contemporain

Tout

public (dès 12 ans)

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris

Contact : +33142019226 https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.theatredariusmilhaud.fr/programme-des-spectacles/le-cri/

Hugo Mons Le Cri