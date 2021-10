Théâtre : “Le cri des minuscule” Montivilliers, 3 novembre 2021, Montivilliers.

Montivilliers Seine-Maritime Montivilliers

Par la Compagnie Ne dites pas non, vous avez souri.

Conte musical et visuel pour les 3-6 ans.

Dans ce conte musical et visuel, la parole cède la place aux ombres et lumières colorées. On y rencontre des petites créatures de papier articulées qui dansent sur les astuces sonores de deux musiciens bricoleurs. La trompette se mélange aux bruits des ressorts, les sons du clavier se transforment au fur et à mesure de l’histoire qui se crée devant nous : un monde magique où un homme en chapeau tombe amoureux d’un insecte ailé. Mais il y a toujours un hic dans une histoire…

Mercredi 3 novembre 2021 à 11h et à 15h30

Lieu de rendez-vous : Salle Michel Vallery

Durée : 25 min

Tarif : 10€

culturel@ville-montivilliers.fr +33 2 35 55 76 36 https://www.ville-montivilliers.fr/programmation/le-cri-des-minuscules/#content

