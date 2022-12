Théâtre : Le coupable est dans la salle Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Théâtre : Le coupable est dans la salle Martigues, 28 janvier 2023

2023-01-28 20:30:00

Salle du Grès Boulevard Léo Lagrange

Bouches-du-Rhône EUR Une pièce D’Yvon Taburet.

Au cours d’une représentation théâtrale un acteur s’écroule sur scène. La thèse de l’accident étant très vite écartée, il faut se rendre à l’évidence : il s’agit bien d’un meurtre.



Qui a pu le commettre ? La police, dépêchée sur les lieux, mène l’enquête. Des spectateurs à la maquilleuse, du metteur en scène, aux acteurs, tout le monde est considéré comme suspect.

Une comédie policière qui préserve le suspense jusqu’au dénouement final en alternant humour, rire et réflexion…Attention…Regardez bien autour de vous car….Le coupable est peut-être dans la salle… A l’occasion du 5eme anniversaire de l’association « Handicap Les Enfants de l’Oubli », la troupe Theatroter’ Happy présentera cette comédie policière.

Tous les bénéfices de cette soirée sont reversés à l’association Martégale.

