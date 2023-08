Visite du théâtre Comoedia Théâtre Le Comoedia Aubagne, 16 septembre 2023, Aubagne.

En 1925 , les Aubagnais découvraient pour la première fois le Comœdia, cinéma parlant et Music-hall. Tout au long des années cinquante et jusqu’à sa fermeture en 1977, le théâtre était un haut lieu du spectacle dans la ville. C’est dire si son histoire fait partie du patrimoine de notre cité ! En 1984, les premiers coups de pioche de sa renaissance ont réveillé au cœur de nombreux Aubagnais les riches heures de cette salle.

En 1986, le théâtre fait peau neuve. Plus moderne, plus commode, plus confortable, il devient une salle multi-spectacle.

Au cours de son histoire, il a accueilli entre autres : Louis Jouvet, Gilbert Bécaud, Charles Trenet, Marcel Maréchal, Gérard Philippe, Tino Rossi, Yves Montand, Sacha Distel, Le mime Marceau, Raymond Devos, Michel Petrucciani, Zazie, Annie Girardot, Philippe Caubère, Mauranne, Maxime Le Forestier, Georges Moustaki, Daniel Auteuil et tant d’autres !

Cette visite propose une découverte de l’histoire de ce lieu mythique, de ses coulisses, des loges, des passerelles, mais aussi des corps de métier qui font vivre ce lieu de spectacle et de culture .

