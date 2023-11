Première lecture LA CLAMEUR DU VIDE Théâtre Le Colombier, Bagnolet Bagnolet, 1 décembre 2023, Bagnolet.

Première lecture LA CLAMEUR DU VIDE Vendredi 1 décembre, 19h00 Théâtre Le Colombier, Bagnolet Entrée gratuite sur réservation

Quasi-monologue, « épopée intime ».

À partir de 14 ans.

Durée : 1h15 environ.

La Clameur du Vide est le monologue d’une femme qui essaie de sauver un homme qui s’apprête à sauter du toit de son immeuble. Elle fait face à cette situation depuis le balcon du sixième étage de son appartement parisien; la rue et le vide les séparent. Dans cet instant suspendu, au bord du précipice, elle essaie dans l’urgence de créer un lien pour retenir l’homme en attendant les secours. Malgré une parole pleine de maladresse quelque chose semble apaiser l’homme, ou du moins l’immobiliser. À travers lui, elle va trouver un chemin vers elle-même jamais envisagé auparavant. À travers ce défi, elle va réparer un moment enfoui de son passé qui, soudainement incarné par cet homme, ressurgit dans le présent. La possibilité d’un nouvel espoir pour chacun d’eux.

NOTE D’INTENTION

En 2019 j’ai travaillé avec Anne Sée dans Pas pleurer, un spectacle d’Anne Monfort. C’était une vraie rencontre personnelle et professionnelle. Je songe depuis à écrire un texte pour elle. La Clameur du vide est un texte très spécial que je lui confie. Ce texte parle de ma rencontre face à un homme qui voulait sauter du haut de son immeuble il y a une dizaine d’années. Une situatio délicate que j’ai décidé de métamorphoser en théâtre pour rendre hommage aux personnes qui se retrouvent un jour ou l’autre dans cette situation extrême. Avec le recul de ce vécu, j’ai envie de questionner les spectateurs par le biais du théâtre : comment réagissons nous face à une telle situation quand nous n’avons que l’outil de la parole ? Je ne m’étais jamais posé la question avant de vivre cette situation. J’ai envie que cette question résonne et fasse envoler l’imagination du spectateur, qu’il puisse se mettre à la place de cette femme qui explore tous les moyens par la parole pour essayer de sauver quelqu’un qu’elle ne connait pas. Le suicide et le geste suicidaire sont déployés comme toile de fond. Je ne raconte pas l’histoire de cet homme afin de garder ce territoire de pudeur qui lui appartient.

J’envisage une mise en scène mettant la comédienne dans une position de témoin « privilégié » et dans laquelle la sensation de vertige occupe toute la place. Avec mon équipe, nous allons recréer ce grand vide qui la sépare du suicidaire, qui lui, restera invisible. Une femme face au vide et face aux spectateurs, qui se débat, clame, rêve, fait tout pour l’autre mais aussi, sans le savoir, pour elle, dans l’espace contraint de son balcon.

Le fond de scène sera couvert par un cyclo sur lequel nous allons projeter des images sensorielles abstraites évoquant des émotions et des sensations que le texte ne dit pas. Créer un sorte de récit parallèle en images, pour offrir un espace sensible à l’imaginaire, en contraste avec le texte.

J’imagine une création lumière subtile qui aide à la dramaturgie et qui éclaire délicatement les états d’âme et la traversée de cette femme. Le temps sera bouleversé dans une ambiance d’irréalité.

Marc Garcia Coté

Théâtre Le Colombier, Bagnolet 20 Rue Marie Anne Colombier, 93170 Bagnolet

