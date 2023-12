LAURENT FEBVAY THEATRE LE COLBERT Toulon Catégories d’Évènement: Toulon

Var LAURENT FEBVAY THEATRE LE COLBERT Toulon, 16 mars 2024, Toulon. Après 3 spectacles, des milliers de vidéos sur les réseaux sociaux et une pièce à son actif, Laurent Febvay, le sniper de la vraie vie est de retour.Et ouais la vie de tous les jours ça le fait grave marrer et il est bien décidé à vous plier en 4, parce qu’il la vit à fond, comme vous !

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-03-16 à 20:30 Réservez votre billet ici THEATRE LE COLBERT 34 RUE VICTOR CLAPPIER 83000 Toulon Détails Catégories d’Évènement: Toulon, Var Autres Code postal 83000 Lieu THEATRE LE COLBERT Adresse 34 RUE VICTOR CLAPPIER Ville Toulon Departement Var Lieu Ville THEATRE LE COLBERT Toulon Latitude 43.125849 Longitude 5.933327 latitude longitude 43.125849;5.933327

THEATRE LE COLBERT Toulon Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulon/