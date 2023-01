THÉÂTRE “LE CIRQUE” ET “PIERRE ET FILS” PAR LA TROUPE DU THÉÂTRE DES SAULES – CHAZÉ-SUR-ARGOS Chazé-sur-Argos Chazé-sur-Argos Chazé-sur-Argos Catégories d’Évènement: Chazé-sur-Argos

Maine-et-Loire Chazé-sur-Argos 4 EUR Représentations de 2 pièces de théâtre. En première partie “LE CIRQUE” pièce proposée par les élèves de l’école de théâtre, ensuite en seconde partie “PIERRE et FILS” proposée par la troupe adultes Des soirées sous le signe du rire et des spectacles à déguster pour toute la famille. Pièces de théâtre “Le Cirque” et “Pierre et Fils” proposées par le Théâtre des Saules, en mars 2023, à la salle du Rocher à Chazé-sur-Argos. Chazé-sur-Argos

