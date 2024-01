THÉÂTRE LE CHANT DU ROSSIGNOL Salle Jean Varnier Les Moutiers-en-Retz, samedi 29 juin 2024.

THÉÂTRE LE CHANT DU ROSSIGNOL Salle Jean Varnier Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Une soirée théâtre aux Moutiers-en-Retz, ça vous tente ?

La pièce de théâtre « Le Chant du Rossignol » est une comédie dramatique, écriture et mise en scène Dana Luciano

L’association Choreia, qui a produit cette pièce, est connue pour son engagement en faveur de l’art et de la culture. Les acteurs font partie de « La Belle Rencontre », une troupe de théâtre issue de cette compagnie. Des artistes locaux talentueux qui ont travaillé dur pour donner vie à cette histoire touchante.

Si vous cherchez une soirée agréable et divertissante, “Le Chant du Rossignol” est un excellent choix. Vous serez transporté dans un monde de magie et de poésie, où la musique et la nature se mêlent pour créer une expérience inoubliable.

Le petit + de la soirée :

En première partie la troupe « ados » vous présentera des saynètes.

Informations pratiques :

Réservation sur internet

Représentation conseillée à partir de 10 ans

N’hésitez pas à réserver vos billets dès maintenant pour ne pas manquer cette occasion unique de voir une pièce de théâtre exceptionnelle.

Salle Jean Varnier 23 bis Rue de Prigny

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire assochoreia@caramail.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 19:30:00

fin : 2024-06-29 19:30:00



