Théâtre : Le champ des possibles, Elise Noiraud, 22 novembre 2022, .

Théâtre : Le champ des possibles, Elise Noiraud



2022-11-22 – 2022-11-22

8 8 EUR Le champ des possibles, Elise Noiraud

Compagnie 28

Mardi 22 novembre à 20h30 au Metullum à Melle

Elise à 18 ans, le bac en poche et le désir impérieux de quitter La Mothe-Saint-Héray [elle fut élève au Lycée Desfontaines]. 400 km plus loin, la voilà dans un studio parisien, étudiante en Lettres, à la fois très excitée et complètement perdue.

Dans ce seule-en-scène sur les affres du passage à l’âge adulte, la comédienne fait exister toute une série de personnages, de plus en plus fous. Percutantes, les scènes s’emboîtent sans temps mort et cette histoire d’émancipation se transforme de manière terriblement émouvante en comédie humaine universelle.

Ce spectacle fait partie d’une trilogie dont les deux autres épisodes sont diffusés au Moulin du Roc le 26 novembre

Tarif de 8 à 14€

Réservations : dlep@ville-melle.fr

