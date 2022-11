Théâtre Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Chambon-sur-Lignon

Théâtre Le Chambon-sur-Lignon, 1 décembre 2022, Le Chambon-sur-Lignon. Théâtre

Salle du Théâtre Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

2022-12-01 20:00:00 20:00:00 – 2022-12-01 Le Chambon-sur-Lignon

Haute-Loire EUR « Un monde meilleur » un spectacle de la Comédie de St Etienne. Le Chambon-sur-Lignon

dernière mise à jour : 2022-11-27 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Chambon-sur-Lignon Autres Lieu Le Chambon-sur-Lignon Adresse Salle du Théâtre Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire Ville Le Chambon-sur-Lignon lieuville Le Chambon-sur-Lignon Departement Haute-Loire

Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-chambon-sur-lignon/

Théâtre Le Chambon-sur-Lignon 2022-12-01 was last modified: by Théâtre Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon 1 décembre 2022 Haute-Loire Le Chambon-sur-Lignon Salle du Théâtre Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire