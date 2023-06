ATELIER D’ÉCRITURE: « FILS et FILLES DE PAYSANS » Théâtre Le Cercle de Carrouges Carrouges, 20 juin 2023, Carrouges.

ATELIER D’ÉCRITURE: « FILS et FILLES DE PAYSANS » 20 et 29 juin Théâtre Le Cercle de Carrouges Entrée libre

« FILS et FILLES DE PAYSANS »

Julie Delaurenti organisera un temps de collectage sous forme d’interviews individuelles filmées puis un atelier d’écriture sur le thème de la transmission en milieu rural, afin également de questionner l’agriculture d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Le collectage et les ateliers serviront à nourrir le travail d’écriture d’un spectacle participatif avec les habitants, en novembre et décembre 2023 sous le titre « fils et filles de paysans » dans le cadre d’un contrat de territoire avec la Drac Normandie, la communuaté de communes du Pays Fertois et du bocage carrougien, la commune de Carrouges et le Parc Naturel Régional Normandie Maine.

CALENDRIER:

COLLECTAGE

Le 19 juin – de 10h à 13h et de 14h à 18h/ interviews individuelles sur rdv à la Maison du Parc (en extérieur)

Le 28 juin – de 10h à 13h et de 14h à 18h/ interviews individuelles sur rdv au Manoir de Durcet (en extérieur)

ATELIERS D’ECRITURE

Le 20 juin – de 10h à 13h/ Atelier d’écriture au Théatre Le cercle de Carrouges

Le 29 juin – de 10h à 13h/ Atelier d’écriture au Théatre Le cercle de Carrouges

Théâtre Le Cercle de Carrouges 15 rue sainte-marguerite, 61320 Carrouges Carrouges 61320 Orne Normandie

Encore ancré dans la mémoire ­collective, ce ­monument, récemment classé «Patrimoine Bati», est connu dans l'Orne comme l'ancien Cercle ­Catholique.

Construit en 1911, avec des matériaux ­datant du 17ème, provenant du château du Champ de la Pierre, Le Cercle était le siège de l’association de théâtre et de ­gymnastique « La Jeanne d’Arc » créée en 1907 par ­l’Abbé Robillard.

A partir des années 50, les institutrices de l’école du ­Sacré-Cœur prirent en charge la troupe de théâtre, le ­ciné-club, les arbres de noël, les fêtes du 14 Juillet, les ­remises de prix… Ceci se déroula jusqu’en 1969, année où le diocèse vendit le bâtiment.

Aujourd’hui, son souvenir fait encore briller les yeux des habitants, de ­l’enfant se remémorant les fêtes de l’école au vieil homme nous racontant être tombé amoureux de sa femme en la voyant jouer sur les planches du vieux théâtre.

Touchés par l’histoire de ce lieu, nous avons eu le désir fou de ressusciter cet ancien monument de notre patrimoine culturel.

Forts de nos carrières de comédiens et metteurs en scènes ­depuis 20 ans, nous faisons le pari de ­ressusciter le Théâtre Le Cercle de Carrouges, datant de 1911, afin de recréer un lien entre le monde de la culture et le monde rural, dans lequel il est ancré.

Le Théâtre Le Cercle de Carrouges, lieu de ­rassemblement et d’échange pour les habitants du territoire, deviendrait un des sept lieu de diffusion de l’Orne. parkings

