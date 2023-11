PARODIE | Compagnie Alliance Créative Théâtre Le Caveau Genève, 25 avril 2024, Genève.

«Parodie» est un hommage improvisé aux plus grands classiques du cinéma. Une ode théâtrale et humoristique au 7ème art, portée par cinq comédien·nes et leur univers ultra-référencé. Sur scène, un genre cinématographique, ses clichés et ses passages cultes, devient le cœur d’une pièce spontanée créée sur le moment grâce à la complicité du public. Un spectacle en full 3D améliorée, garanti 100% unique.

Après avoir rencontré un franc succès en 2023 et séduit de nombreux·ses spectateur·rices, «Parodie» revient pour de nouvelles représentations en 2024.

Avec : Nina Cachelin, Alain Ghiringhelli, Adrien Laplana, Eric Lecoultre, Pauline Maitre

Mise en scène collective.

Théâtre Le Caveau Avenue Sainte-Clotilde 9 Genève 1205 Jonction Genève https://theatrelecaveau.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/5uksAgXEI9/events/1013730/ »}]

2024-04-25T20:00:00+02:00 – 2024-04-25T22:00:00+02:00

2024-04-28T18:00:00+02:00 – 2024-04-28T20:00:00+02:00

©alliancecreative