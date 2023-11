MES PREMIERS 50 ANS | FAUSTO BORGHINI Théâtre Le Caveau Genève, 9 février 2024, Genève.

À l’aube de ses 50 ans, Fausto se remémore avec une pointe de nostalgie le temps qui passe, si vite. Il réalise alors à quel point le bonheur est un combat de tous les instants, qu’il est fragile et qu’il ne sert à rien d’attendre pour réaliser ses rêves.

Dans ce second one-man-show, il raconte avec légèreté et sensibilité ce demi-siècle de vie, des idéaux de ses 20 ans à sa paternité, en passant par ses kilos en trop. Il pose un regard tendre et décalé sur les nombreux changements sociétaux, ni mieux, ni pires, juste différents et observe la métamorphoses du monde avec les yeux d’un ancien jeune ou d’un bientôt jeune senior.

Alternant récits et sketches, Fausto revisite son passé d’enfant d’immigrés, d’amoureux transi et de peureux devant l’éternel avec beaucoup d’humour et d’autodérision.

Texte : Fausto Borghini et Carlos Henriquez

Mise en scène : Carlos Henriquez

Collaboration artistique : Aurélie Candaux

Théâtre Le Caveau Avenue Sainte-Clotilde 9 Genève 1205 Jonction Genève https://theatrelecaveau.ch

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-09T20:00:00+01:00 – 2024-02-09T21:30:00+01:00

2024-02-10T20:00:00+01:00 – 2024-02-10T21:30:00+01:00

