IMPRO, LIVRE-MOI TES HISTOIRES | Compagnie du Bord Théâtre Le Caveau Genève, 3 décembre 2023, Genève.

Improvisations drôles et touchantes pour les enfants petit·es et grand·es !

Connaissez-vous toutes les histoires secrètes cachées dans vos livres d’images ?

Apportez-les au théâtre, déposez-les sur la scène et le comédien vous les fera découvrir. Inspiré par les images, il dévoilera au fil de ses improvisations des histoires tour à tour cocasses, romanesques et drôles.

Un spectacle captivant et interactif pour se laisser emporter et voyager dans vos livres préférés.

Jeu : Fausto Borghini

Régie : Mitch Morin

Théâtre Le Caveau Avenue Sainte-Clotilde 9 Genève 1205 Jonction Genève https://theatrelecaveau.ch

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T14:00:00+01:00 – 2023-12-03T15:00:00+01:00

2023-12-10T14:00:00+01:00 – 2023-12-10T15:00:00+01:00

©improlivremoi