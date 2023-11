FELIX DHJAN – Am Squad Théâtre Le Caveau Genève Catégorie d’Évènement: Genève FELIX DHJAN – Am Squad Théâtre Le Caveau Genève, 30 novembre 2023, Genève. FELIX DHJAN – Am Squad Jeudi 30 novembre, 20h00 Théâtre Le Caveau CHF 35.- (tarif unique) Dans ce spectacle, Félix Dhjan se joue du monde moderne avec un style très singulier.

Pensionnaire du Jamel Comedy Club sur Canal+, chroniqueur sur Rire et Chansons avec son personnage « Monsieur Connard », Félix débarque avec un spectacle authentique, cru et hilarant.

« On pourrait vous décrire ce spectacle avec des mots ringards comme décapant ou abracadabrantesque mais ça nous ennuie d’avance alors viens. Ou jette ce flyer sur une vieille dame. Bisous » Théâtre Le Caveau Avenue Sainte-Clotilde 9 Genève 1205 Jonction Genève https://theatrelecaveau.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/5uksAgXEI9/event/979170/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T20:00:00+01:00 – 2023-11-30T21:30:00+01:00

2023-11-30T20:00:00+01:00 – 2023-11-30T21:30:00+01:00 ©felixdhjan Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Théâtre Le Caveau Adresse Avenue Sainte-Clotilde 9 Ville Genève Age min 14 Age max 99 Lieu Ville Théâtre Le Caveau Genève latitude longitude 46.199421;6.13319

Théâtre Le Caveau Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/