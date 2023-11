LES CONTES SPONTANÉS | Compagnie SevenAct Théâtre Le Caveau Genève, 19 novembre 2023, Genève.

LES CONTES SPONTANÉS | Compagnie SevenAct 19 novembre 2023 – 26 mai 2024, les dimanches Théâtre Le Caveau CHF 10.- / CHF 15.-

Des contes improvisés pour rire entre enfants de 5 à 155 ans !

Un musicien et son conteur entrent sur scène, seulement voilà, ils n’ont rien à raconter. Ils se tournent vers le public, source d’inspiration infinie, pour demander du soutien : une époque, un lieu, une émotion, un personnage… Autant d’idées que d’histoires à raconter !

Mêlant improvisation, conte, théâtre et musique, ce spectacle ludique vous propose un moment de complicité, une parenthèse unique et dynamique.

Jeu : Christian Baumann

Musique : Malik Kaufmann

Théâtre Le Caveau Avenue Sainte-Clotilde 9 Genève 1205 Jonction Genève https://theatrelecaveau.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/5uksAgXEI9/events/1010103/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T14:00:00+01:00 – 2023-11-19T15:00:00+01:00

2024-05-26T14:00:00+02:00 – 2024-05-26T15:00:00+02:00

©lescontes