CHAMPIONNAT DES ÉLÈVES | impro.ch 3 novembre 2023 – 3 mai 2024, les vendredis Théâtre Le Caveau CHF 0.-

Cette saison, assistez au championnat de folie proposé par les élèves de l’école impro.ch !

Deux équipes s’affronteront durant toute la saison sur la scène du Théâtre le Caveau dans des matchs d’impro surprenants et délirants !

Vous pourrez voter pour votre équipe préférée, pour les plus belles impros et surtout, découvrir les nombreux talents qui font la fierté de l’école.

Théâtre Le Caveau Avenue Sainte-Clotilde 9 Genève 1205 Jonction Genève https://theatrelecaveau.ch

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T20:00:00+01:00 – 2023-11-03T22:00:00+01:00

2024-05-03T20:00:00+02:00 – 2024-05-03T22:00:00+02:00

©impro.ch