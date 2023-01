Théâtre « Le Cas Barré de Molière », Compagnie De Thalie Cadaujac Cadaujac Cadaujac Catégories d’Évènement: Cadaujac

« Le Cas Barré de Molière » : un florilège de scènes cultes et inédites, adaptées et mises en scène par Claire SCHENCK, à l'occasion du 400ème anniversaire de la mort de Molière. Qui n'a jamais écrit une lettre d'amour ou un Texto en changeant moult fois l'ordre des mots ? Qui ne s'est pas senti rassuré en entendant la prescription de son médecin (ou l'inverse en regardant sur internet) et qui ne s'est jamais fait mousser pour mieux briller en société ? Molière indémodable, ses pièces n'ont jamais perdu de leur fraicheur, de leur finesse et de leur impact. Aujourd'hui encore chacun peut se reconnaître dans ses personnages. Ne sommes nous pas tous, des enfants de Molière ? Alors venez découvrir ou redécouvrir Molière d'une façon originale et inédite, et partager avec nous, le Samedi 21 Janvier 2023, ce moment de divertissement à la Salle du Château de Cadaujac.

