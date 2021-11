Théâtre “Le Cadeau des Dieux” Gignac, 27 novembre 2021, Gignac.

2021-11-27 20:30:00 – 2021-11-27

Gignac Lot Gignac

Une pièce tragi-comique dans l’esprit grinçant du café théâtre.

Il s’agit d’une pièce originale, écrite pour être jouée aussi bien dans un théâtre que dans la rue. Cette pièce est la réalisation de l’idée suivante : si les gens ont du mal à aller au théâtre, nous apporterons le théâtre à eux. En effet, le pari que nous nous fixons est celui de présenter une pièce de théâtre entière, d’une heure. La pièce s’articule autour d’un travail de composition musicale extrêmement poussé, qui font d’elle une innovation dans le genre théâtral. Ni comédie musicale, ni opéra, ni recueil de chansons, la dramaturgie se nourrit ici de la musique, et réciproquement, sans qu’une hiérarchie ne s’établisse entre les deux.

Dans un temps à la fois proche et éloigné du notre, un homme perdu dans la nature inhospitalière est secouru par trois âmes charitables. Il se rend rapidement compte que ses sauveurs sont avocat, juge, et bourreau, et qu’ils attendent l’homme qu’ils doivent juger. La tragédie se mélange à la comédie dans cette pièce originale aussi macabre que jouissive.

La Compagnie du Moulin à Paroles, en partenariat avec le CAMR et Ecaussysteme, vous proposent UNE SOIRÉE THÉÂTRE “LE CADEAU DES DIEUX”.

Avec Anastasia Joux, Ilona Bachelier, Adrien Parlant et Shams Bouteille. Mise en scène de Romain Bouteille.

Pass sanitaire obligatoire.

+33 6 89 44 72 46

moulin a paroles

Gignac

