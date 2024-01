LOVE THERAPY THEATRE LE BOURVIL Paris, samedi 30 mars 2024.

LOVE THERAPYC’est quoi l’amour ? C’est quoi un couple ? Qu’est-il nécessaire de faire ou de lâcher pour que ça marche ? Ces questions-là, on se les poses ou on se les est déjà tous posées un jour ! Quand le grotesque et l’absurde s’invite chez vous…Rien de mieux qu’une aide extérieure pour essayer d’y voir plus clair La thérapie de couple, le début de la fin ? Et vous, qu’en pensez-vous ? Une comédie truculente de Lorino COHEN-COUDARA Savoir :Le théâtre n’ouvre ses portes que 10 minutes avant la représentation.Attention, les spectacles démarrent à l’heure. Il n’est plus possible d’accéder au spectacle après le début de la représentation.Tout public de 7 à 77 ansAuteur : Lorino Cohen-CoudarArtistes : Alice Dessuant, Lucile Graziella, Seb Kaufman, Paul ValyMetteur en scène : Arthur Zmuda, Manuella Granville

Tarif : 14.50 – 38.35 euros.

Début : 2024-03-30 à 16:30

Réservez votre billet ici

THEATRE LE BOURVIL 13 rue des Boulets 75011 Paris 75