LES ENTRETIENS D’EMBAUCHE THEATRE LE BOURVIL Paris, 7 février 2024, Paris.

Le théâtre n’ouvre ses portes que 10 minutes avant la représentation.Attention, les spectacles démarrent à l’heure. Il n’est plus possible d’accéder au spectacle après le début de la représentation. Une comédie acide et absurde sur le monde du travail construite autour de différents entretiens d’embauche.Ce spectacle mené par un duo de comédiens relate différents entretiens d’embauche qui ont peut être eu lieu, qui auront peut être lieu ou qui ne verront jamais le jour en dehors de la pièce… ou peut-être dans une lointaine galaxie…Interactions avec le public, improvisations sont au programme !Le Saviez-vous?Cette pièce a été primée : Salamandre d’or 2017 au Festival Théâtre en Champagne , Salamandre de la meilleure comédienne 2017. Spectacle nommé aux P’tits Molières 2018 dans la catégorie Meilleure comédie .Auteur : Mathias SeniéArtistes : En alternance : Mathias Sénié, Karim Mendil, Jeff Dias, Mélody Doxin, Sophie Delannoy, Agathe Mourier, Lisa ChevallierDurée : 1h10

Tarif : 14.50 – 38.30 euros.

Début : 2024-02-07 à 18:50

THEATRE LE BOURVIL 13 rue des Boulets 75011 Paris 75