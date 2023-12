LE JOUR OU MON CACTUS A FLEURI THEATRE LE BOURVIL Paris, 4 février 2024, Paris.

La nouvelle accroche : Si vous êtes en train de lire ceci c’est que vous vous demandez de quoi parle ce spectacle ! Alors oui, sur l’affiche et dans le titre, il y a bien un cactus mais ce qui vous sera raconté ici sera avant tout l’histoire d’une rencontre piquante…. Très piquante !Pierre papillon est l’animateur radio d’une matinale depuis plus de 8 ans dans laquelle les auditeurs viennent râler et balancer ce qu’ils ont sur le cœur en plein direct ! Mais quand on lui colle la fille du patron dans les pattes, tout part en éclat… Qui s’y frotte s’y pique !Avec les participations vocales de : Franck Dubosc, Elie Semoun, PEF, Denis Marechal et bien d’autres…Sur une idée originale de Jeff Dias. Auteur : Philippe ElnoArtistes : Jeff Dias, Sally Ann, Anne LevalloisMetteur en scène : Arthur ZmudaA Savoir :Le théâtre n’ouvre ses portes que 10 minutes avant la représentation.Attention, les spectacles démarrent à l’heure. Il n’est plus possible d’accéder au spectacle après le début de la représentation.

Tarif : 14.50 – 38.20 euros.

Début : 2024-02-04 à 20:00

THEATRE LE BOURVIL 13 rue des Boulets 75011 Paris 75