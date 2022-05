Théâtre – Le Bourgeois Gentilhomme Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Théâtre – Le Bourgeois Gentilhomme Romans-sur-Isère, 21 mai 2022, Romans-sur-Isère. Théâtre – Le Bourgeois Gentilhomme Romans-sur-Isère

2022-05-21 21:00:00 21:00:00 – 2022-05-21 23:00:00 23:00:00

Romans-sur-Isère Drôme EUR Un grand classique des comédies de Molière en version historique.

A voir absolument !

par la compagnie Tryd’Art romans@jcef.asso.fr http://trydart.blogspot.com/ Romans-sur-Isère

