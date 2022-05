Théâtre : Le bourgeois gentilhomme Pierrelatte Catégories d’évènement: Drôme

Pierrelatte

Théâtre : Le bourgeois gentilhomme, 19 août 2022, Pierrelatte. Théâtre : Le bourgeois gentilhomme Jardins de la police municipale Avenue de la Gare Pierrelatte

2022-08-19 20:30:00 20:30:00 – 2022-08-19 Jardins de la police municipale Avenue de la Gare

Pierrelatte 26700 Pierrelatte célèbre les 400 ans de la naissance de Molière avec la troupe Mirandolina et Compagnie. Une représentation dans la pure tradition de la Commedia dell’arte. Jardins de la police municipale Avenue de la Gare Pierrelatte

dernière mise à jour : 2022-05-07 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Pierrelatte Autres Lieu Pierrelatte Adresse Jardins de la police municipale Avenue de la Gare Ville Pierrelatte lieuville Jardins de la police municipale Avenue de la Gare Pierrelatte Departement Drôme

Pierrelatte Pierrelatte Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pierrelatte/

Théâtre : Le bourgeois gentilhomme 2022-08-19 was last modified: by Théâtre : Le bourgeois gentilhomme Pierrelatte 19 août 2022

Pierrelatte Drôme