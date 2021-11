Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Hérault, Palavas-les-Flots THÉÂTRE « LE BOURGEOIS GENTILHOMME » Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’évènement: Hérault

17h dimanche Théâtre « le Bourgeois Gentilhomme » de Molière par la Cie Marais Guimard proposé par les Rid O’Philes Tarifs :

Adulte 7€

Gratuit moins de 14 ans

Abonnement annuel possible Chapelle Notre-Dame-de-la-Route « Le Bourgeois Gentilhomme » de Molière

par la Cie Les Rid O’Philes. M. Jourdain est un bon bourgeois enrichi qui, oubliant son origine obscure, enrage de n’être pas gentilhomme. Mais il ne désespère pas de le devenir et veut du moins s’en donner tous les airs. Il met sa gloire à se mêler à la noblesse et à imiter les grands seigneurs. Théâtre « le Bourgeois Gentilhomme » de Molière par la Cie Marais Guimard proposé par les Rid O’Philes 20h30 samedi

