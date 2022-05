Théâtre : Le Bourgeois Gentilhomme Lèves, 5 mai 2022, Lèves.

Théâtre : Le Bourgeois Gentilhomme Lèves

2022-05-05 20:30:00 – 2022-05-07

Lèves Eure-et-Loir Lèves

Dans une mise en scène originale, vous aurez le plaisir de découvrir ou redécouvrir Monsieur Jourdain, bourgeois enrichi, naïf, ridicule, vaniteux, aspirant à s’élever socialement au rang de noble. Confondant l’être et le paraître, ses façons ” donnent à rire à tout le monde ” et chacun saura en tirer profit. Une comédie vive, colorée et pleine d’humour.

Le Bourgeois Gentilhomme

contact@leves.fr +33 2 37 18 01 80

Lèves

