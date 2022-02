Théâtre : Le Bourgeois Gentilhomme Le Havre, 13 mai 2022, Le Havre.

Théâtre : Le Bourgeois Gentilhomme Le Havre

2022-05-13 20:00:00 – 2022-05-13

Le Havre Seine-Maritime

Comédie-ballet de Molière avec la musique de Lully / Mise en scène : Jérôme Deschamps

Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d’amour

Jérôme Deschamps s’empare d’un des chefs-d’œuvre du patrimoine français, la comédie-ballet de Molière commandée par Louis XIV et composée par Lully, pour créer un enchantement total où le théâtre, la danse et la musique font fusion avec autant de raffinement que d’amusement. Le Bourgeois gentilhomme ne raconte pas uniquement la satire d’un bourgeois se rêvant noble, mais aussi l’aspiration sincère et enjouée d’un homme avide d’apprendre et de se réinventer.

Jérôme Deschamps mène la farce avec la fantaisie qu’on lui connaît, tandis que le talent des Musiciens du Louvre donne à réentendre les plus beaux airs de la musique de Lully.

Un spectacle à l’humour truculent qui, sous ses airs bouffons, déborde de tendresse pour un personnage émerveillé et parfois ébloui par sa candeur.

A partir de 12 ans

Durée : 3h

Tarif : 33€

Comédie-ballet de Molière avec la musique de Lully / Mise en scène : Jérôme Deschamps

Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d’amour

Jérôme Deschamps s’empare d’un des chefs-d’œuvre du patrimoine français, la comédie-ballet de Molière…

+33 2 35 19 10 20 https://www.levolcan.com/saison/2122/le-bourgeois-gentilhomme

Comédie-ballet de Molière avec la musique de Lully / Mise en scène : Jérôme Deschamps

Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d’amour

Jérôme Deschamps s’empare d’un des chefs-d’œuvre du patrimoine français, la comédie-ballet de Molière commandée par Louis XIV et composée par Lully, pour créer un enchantement total où le théâtre, la danse et la musique font fusion avec autant de raffinement que d’amusement. Le Bourgeois gentilhomme ne raconte pas uniquement la satire d’un bourgeois se rêvant noble, mais aussi l’aspiration sincère et enjouée d’un homme avide d’apprendre et de se réinventer.

Jérôme Deschamps mène la farce avec la fantaisie qu’on lui connaît, tandis que le talent des Musiciens du Louvre donne à réentendre les plus beaux airs de la musique de Lully.

Un spectacle à l’humour truculent qui, sous ses airs bouffons, déborde de tendresse pour un personnage émerveillé et parfois ébloui par sa candeur.

A partir de 12 ans

Durée : 3h

Tarif : 33€

Le Havre

dernière mise à jour : 2022-01-02 par