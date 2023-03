Théâtre : Le bonheur est dans les prés Mairé-Levescault Mairé-Levescault Catégories d’Évènement: 79190

Mairé-Levescault

Théâtre : Le bonheur est dans les prés

2023-03-19

Théâtre Par la troupe de Mairé l'Evescault Par les jeunes

La Chasse aux champignons – de Sophie Balazard

La Soupe de Lazare – de Elisabeth Gentet-Ravasco Par les adultes

Les Tamalous (patois) – de Jean-Michel Besson

Le Bonheur est dans les prés – de Jérôme Dubois Samedi 11 et 18 mars à 20h30

Samedi 11 et 18 mars à 20h30

Dimanche 12 et 19 mars à 14h Dans la salle des fêtes de Mairé l'Evescault Adultes : 6,50€ Enfants : 3€ de 6 à 12 ans

Dimanche 12 et 19 mars à 14h Dans la salle des fêtes de Mairé l’Evescault Adultes : 6,50€

+33 5 49 07 62 68

