Théâtre « le bonheur est dans les prés » La Sauvagère salles des fêtes Les Monts d'Andaine Orne

2023-02-12 15:00:00 – 2023-02-12

Orne Les Monts d’Andaine Théâtre « le bonheur est dans les prés » de Jérôme Dubois en 4 actes

Théâtre « le bonheur est dans les prés » de Jérôme Dubois en 4 actes

8 comédiens amateurs dans une comédie humoristique

