Théâtre « le bonheur en camping car »

Ille-et-Vilaine Montauban-de-Bretagne Pièce de théâtre de Pascal Chivet et Sylvie Danger avec la co-organisation de l’UNC Saint-M’Hervon et Montauban animation à la salle des fêtes de Montauban de Bretagne.

tarif : 8€.

réservation : reservation.stmh@gmail.com, montauban.animation@gmail.com, 06.19.87.55.51 +33 6 19 87 55 51 Montauban-de-Bretagne

