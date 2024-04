Théâtre » Le Bonheur en camping-car » Rue Abbé Le Barh Erdeven, samedi 20 avril 2024.

Théâtre » Le Bonheur en camping-car » Rue Abbé Le Barh Erdeven Morbihan

Véro et Jean-Pierre ont enfin ont enfin réalisé leur rêve : Acheter un camping car, symbole à leur yeux de liberté et de tranquillité.

Mais le temps a passé, et comme eux, il a bien changé.

Véro est devenu sereine, Jean-Pierre est stressé à l’extrême.

Le trajet des vacances, de cet harmonieux couple, va être très perturbé par les contraintes de la route, les soucis liés à l’âge, les problèmes techniques.

Une comédie désopilante aux répliques acerbes qui vous plonge dans le quotidien haut en couleur d’un couple, dans lequel vous vous reconnaîtrez un peu ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 20:30:00

fin : 2024-04-20 22:30:00

Rue Abbé Le Barh Espace culturel Le Roelan –

Erdeven 56410 Morbihan Bretagne

