THEATRE LE BLOUSON DE CUIR Ancemont Ancemont Catégories d’évènement: Ancemont

Meuse

THEATRE LE BLOUSON DE CUIR Ancemont, 26 novembre 2022, Ancemont. THEATRE LE BLOUSON DE CUIR

12 Rue Briquette Salle des fêtes Ancemont Meuse Salle des fêtes 12 Rue Briquette

2022-11-26 20:00:00 20:00:00 – 2022-11-26

Salle des fêtes 12 Rue Briquette

Ancemont

Meuse Ancemont Une vie familiale presque comme toutes les autres. Paisiblement, les jours se suivent et se ressemblent. Jusqu’au jour où Marie accuse son père d’attouchements, de voyeurisme. Serait-ce la descente aux enfers pour son père et cela entraînera-t-il le cauchemar pour cette famille ?

Par les Falouzards. +33 6 09 64 91 00 Salle des fêtes 12 Rue Briquette Ancemont

dernière mise à jour : 2022-11-17 par OT VAL DE MEUSE – VOIE SACREE

Détails Catégories d’évènement: Ancemont, Meuse Autres Lieu Ancemont Adresse Ancemont Meuse OT VAL DE MEUSE - VOIE SACREE Salle des fêtes 12 Rue Briquette Ville Ancemont lieuville Salle des fêtes 12 Rue Briquette Ancemont Departement Meuse

Ancemont Ancemont Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ancemont/

THEATRE LE BLOUSON DE CUIR Ancemont 2022-11-26 was last modified: by THEATRE LE BLOUSON DE CUIR Ancemont Ancemont 26 novembre 2022 12 Rue Briquette Salle des fêtes Ancemont Meuse OT VAL DE MEUSE - VOIE SACREE Ancemont Meuse

Ancemont Meuse