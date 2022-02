Théâtre – Le béret de la tortue Plédran, 27 février 2022, Plédran.

Théâtre – Le béret de la tortue Salle Horizon 2 rue Jacques Prévert Plédran

2022-02-27 15:00:00 – 2022-02-27 16:00:00 Salle Horizon 2 rue Jacques Prévert

Plédran Côtes d’Armor

[Interprétée par la troupe des Ballons rouges de Lamballe ]

Comme chaque année Xavier et Mireille invitent des amis à partager leur magnifique maison de vacances située dans une petit crique avec vue sur des rochers aux formes particulières, certains y

voient même un Béret, une Tortue etc…

Mais si l’endroit est idyllique, la cohabitation n’est pas évidente. Rapidement on découvre que dans le secret de leurs chambres à coucher, les langues se délient et on sent que l’ambiance qui n’est pas idéale peut vite dégénérée.

C’est dans la deuxième partie de la pièce que les masques tombent et que tout explose !

aec-pledran@gmx.fr +33 6 34 07 53 31

Salle Horizon 2 rue Jacques Prévert Plédran

