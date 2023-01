THEATRE « LE BEAU VOYAGE » A CLISSON Clisson Clisson Catégories d’Évènement: Clisson

THEATRE « LE BEAU VOYAGE » A CLISSON Clisson, 28 janvier 2023, Clisson . Espace Saint Jacques Rue du Docteur Duboueix

Loire-Atlantique La troupe de théâtre amateur de Clisson, les Baltimbanques, jouera Le beau voyage, samedi 28 et dimanche 29 janvier 2023. Cette pièce, de Daniel Boulanger, a rapporté un prix à la troupe. En novembre 2022, Marie-Laure Lenoir, l’un des deux personnages de la pièce, a reçu le prix de la meilleure comédienne, au festival de théâtre amateur les Tréteaux de l’automne, à La Tranche-sur-Mer, en Vendée. Samedi à 20h30 et dimanche à 17h : pièce de théâtre : Irène et Alexandre vont vous entraîner dans le tourbillon de leurs vies. Les gares, les rencontres sur les quais, les voyages en somme, rêvés ou réels. Le jeu, les rires, les larmes, les cris, venez visiter leurs univers. ciebaltimbanques@yahoo.fr +33 6 23 94 65 30 Rue du Docteur Duboueix Espace Saint Jacques Clisson

