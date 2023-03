THÉÂTRE : « LE BEAU BAR » Salle des fêtes Les Hauts-de-Chée Les Hauts-de-Chée Catégories d’Évènement: Les Hauts-de-Chée

Meuse

THÉÂTRE : « LE BEAU BAR » Salle des fêtes, 12 mars 2023, Les Hauts-de-Chée Les Hauts-de-Chée. THÉÂTRE : « LE BEAU BAR » 2 Rue André Arnould Salle des fêtes Les Hauts-de-Chée Meuse Salle des fêtes 2 Rue André Arnould

2023-03-12 15:30:00 15:30:00 – 2023-03-12

Salle des fêtes 2 Rue André Arnould

Les Hauts-de-Chée

Meuse Les Hauts-de-Chée Ce spectacle est organisé par le Comité des parents d’élèves du village et présenté par Les Coulisses. Le Beau bar est un café vétuste qui ne mérite pas son nom. Un patron submergé par ses soucis, un pilier de comptoir, et une manif dehors vont créer des situations farfelues. Accueil dès 15h. +33 3 29 70 24 01 Salle des fêtes 2 Rue André Arnould Les Hauts-de-Chée

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Les Hauts-de-Chée, Meuse Autres Lieu Les Hauts-de-Chée Adresse Les Hauts-de-Chée Meuse Salle des fêtes 2 Rue André Arnould Ville Les Hauts-de-Chée Les Hauts-de-Chée Departement Meuse Lieu Ville Salle des fêtes 2 Rue André Arnould Les Hauts-de-Chée

Les Hauts-de-Chée Les Hauts-de-Chée Les Hauts-de-Chée Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les hauts-de-chee les hauts-de-chee/

THÉÂTRE : « LE BEAU BAR » Salle des fêtes 2023-03-12 was last modified: by THÉÂTRE : « LE BEAU BAR » Salle des fêtes Les Hauts-de-Chée 12 mars 2023 2 Rue André Arnould Salle des fêtes Les Hauts-de-Chée Meuse Les Hauts-de-Chée Meuse Salle des fêtes Les Hauts-de-Chée

Les Hauts-de-Chée Les Hauts-de-Chée Meuse