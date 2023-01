THÉÂTRE – LE BEAU BAR L’Isle-en-Rigault L'Isle-en-Rigault L'Isle-en-Rigault Catégories d’Évènement: L'Isle-en-Rigault

Meuse

THÉÂTRE – LE BEAU BAR L’Isle-en-Rigault, 3 février 2023, L'Isle-en-Rigault L'Isle-en-Rigault. THÉÂTRE – LE BEAU BAR Rue Henri Chevalier Salle des fêtes L’Isle-en-Rigault Meuse Salle des fêtes Rue Henri Chevalier

2023-02-03 20:30:00 20:30:00 – 2023-02-04 22:30:00 22:30:00

Salle des fêtes Rue Henri Chevalier

L’Isle-en-Rigault

Meuse L’Isle-en-Rigault Dans un petit bar de quartier, le patron essaie d’éjecter un « pilier de comptoir ». une manifestation, dans la rue, fait rentrer des personnages autant pittoresques qu’hétéroclites. Tout ce monde rentre, sort, s’interpelle pour finalement s’unir afin d’essayer d’aides le patron en difficulté. +33 3 29 70 24 01 Les Coulisses

Salle des fêtes Rue Henri Chevalier L’Isle-en-Rigault

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: L'Isle-en-Rigault, Meuse Autres Lieu L'Isle-en-Rigault Adresse L'Isle-en-Rigault Meuse Salle des fêtes Rue Henri Chevalier Ville L'Isle-en-Rigault L'Isle-en-Rigault lieuville Salle des fêtes Rue Henri Chevalier L'Isle-en-Rigault Departement Meuse

L'Isle-en-Rigault L'Isle-en-Rigault L'Isle-en-Rigault Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisle-en-rigault-lisle-en-rigault/

THÉÂTRE – LE BEAU BAR L’Isle-en-Rigault 2023-02-03 was last modified: by THÉÂTRE – LE BEAU BAR L’Isle-en-Rigault L'Isle-en-Rigault 3 février 2023 L'Isle-en-Rigault L'Isle-en-Rigault Meuse Meuse Rue Henri Chevalier Salle des fêtes L'Isle-en-Rigault Meuse

L'Isle-en-Rigault L'Isle-en-Rigault Meuse