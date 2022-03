THÉÂTRE : LE BAL DES VOLEURS Sarreguemines, 25 mars 2022, Sarreguemines.

2022-03-25 16:00:00 – 2022-03-25 19:30:00 Casino des Faïenceries 4 rue du Colonel Edouard Cazal

Sarreguemines Moselle

De Jean Anouilh / Adaptation : Margot GAUER et Viviane LAMAZE

Depuis de nombreuses années, Margot GAUER professeur d’Art Dramatique, nous régale avec ses mises en scène et ses adaptations. Cette pièce de théâtre est interprétée par la classe des lycées du Conservatoire à Rayonnement Communal de Musique de Danse et d’Art Dramatique de Sarreguemines.

La Ville de Vichy est réputée pour sa tranquillité et ses bienfaits. Mais de drôles de voleurs cherchent à détrousser les curistes et à séduire les jeunes filles de la bonne société…Une comédie gaie et pétillante d’une fantaisie étourdissante. Une vraie fête du théâtre par l’un de nos plus grands dramaturges.

Venez nombreux passer un bel après-midi en compagnie des élèves !

conservatoiresgms@yahoo.fr +33 3 87 98 05 26

Ville de Sarreguemines

