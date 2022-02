Théâtre : le bal des escargots Centre socio culturel Chatillon-sur-loire Catégorie d’évènement: Châtillon-sur-Loire

Théâtre : le bal des escargots

Centre socio culturel, 13 mars 2022, Chatillon-sur-loire.

Centre socio culturel , le dimanche 13 mars à 13:30

Venez assister à la comédie Le bal des escargots de Jean Martineau présentée par l’Amicale Théâtrale de Saint-Père-sur-Loire au centre socio-culturel. Pensez à vous munir du pass vaccinal. Comédie de Jean Martineau présentée par l’amicale Théâtrale de Saint-Père-sur-Loire. Centre socio culturel Place du Champ de Foire, Chatillon-sur-loire Chatillon-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T13:30:00 2022-03-13T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Châtillon-sur-Loire Autres Lieu Centre socio culturel Adresse Place du Champ de Foire, Chatillon-sur-loire Ville Chatillon-sur-loire lieuville Centre socio culturel Chatillon-sur-loire

Chatillon-sur-loire