Théâtre Le bal des couillons Théâtre municipal Nevers, jeudi 1 février 2024.

Venez passer un bon moment au Théâtre muncipal de NEVERS le jeudi 1er février avec la comédie « Le bal des couillons » à 19h et à 21h.

Une comédie d’Emmanuel Eberlé, mise en scène par Robert Fendrich avec Dominique Rémy et Richard Zanca.

La comédie culte aux 350 000 spectateurs fête ses 10 ans !

Un avocat très parisien coincé dans une ferme de la France profonde avec un paysan bourru. Mais le paysan est fantasque et sa ferme est hantée !

Marcel Troupeau, paysan très rustique, vit dans une ferme hantée par sa femme Germaine. Il adore la gnôle à 90°, faire des manifs, et ne connaît pas le savon…

Paul-Henry Semance, avocat hautain, vient d’acquérir la ferme voisine dans le but de la transformer en cottage pour l’été. Quelques poules saccageuses vont être le départ d’une des pires journées de Maitre Semance…

Point d’impact Crénon-les-tablettes, France très très très profonde !

Tarif 28€. Billetterie sur www.coeurdescene.fr EUR.

Théâtre municipal 8 Place des Reines de Pologne

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@coeurdescene.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 21:00:00

fin : 2024-02-01



