Théâtre – Le 7ème Continent Saint-Lunaire, 15 décembre 2021, Saint-Lunaire.

Théâtre – Le 7ème Continent Centre culturel Jean Rochefort Boulevard de la Plage Saint-Lunaire

2021-12-15 – 2021-12-15 Centre culturel Jean Rochefort Boulevard de la Plage

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine Saint-Lunaire

La pièce raconte l’histoire d’une enfant, Kam, dont la mère est partie en expédition scientifique sur ce continent, composé entièrement de déchets rejetés à la mer.

Seule dans sa chambre, Kam suit les avancées de sa mère à travers un poste radio et imagine cette grande aventure avec ses yeux d’enfant.

Rencontre avec des nouvelles espèces et péripéties : l’exploration ne fait que commencer !

Texte et mise en scène : Laurent Cazanave

Création sonore : Michaël Pothlichet

Scénographie : Audrey Chemello alias DIONA

Avec : Aurèlie Droesch Du Cerceau et les voix de Marie Lonjaret, Michaël Pothlichet et Laurent Cazanave.

Spectacle dès 8 ans.

Mercredi 15 décembre 2021 – Horaire à venir – Centre culturel Jean Rochefort

compagnielapassee@gmail.com https://www.compagnielapassee.com/

La pièce raconte l’histoire d’une enfant, Kam, dont la mère est partie en expédition scientifique sur ce continent, composé entièrement de déchets rejetés à la mer.

Seule dans sa chambre, Kam suit les avancées de sa mère à travers un poste radio et imagine cette grande aventure avec ses yeux d’enfant.

Rencontre avec des nouvelles espèces et péripéties : l’exploration ne fait que commencer !

Texte et mise en scène : Laurent Cazanave

Création sonore : Michaël Pothlichet

Scénographie : Audrey Chemello alias DIONA

Avec : Aurèlie Droesch Du Cerceau et les voix de Marie Lonjaret, Michaël Pothlichet et Laurent Cazanave.

Spectacle dès 8 ans.

Mercredi 15 décembre 2021 – Horaire à venir – Centre culturel Jean Rochefort

Centre culturel Jean Rochefort Boulevard de la Plage Saint-Lunaire

dernière mise à jour : 2021-11-23 par