THÉÂTRE – Lawrence d'Arabie

Espace Culturel Bernard Dague, le samedi 23 avril à 20:30

Eric BOUVRON écrit et met en scène l’histoire de T.E. Lawrence, ce jeune archéologue britannique, devenu officier du renseignement dans le désert du Moyen-Orient pendant la Première Guerre mondiale. Un spectacle abordant les thèmes de l’amitié, de la loyauté et de la trahison dans un contexte géopolitique fascinant dont l’écho résonne encore très fortement aujourd’hui. Une épopée basée sur une histoire vraie, mélangeant l’Histoire, la tragédie et la comédie. Une soixantaine de personnages joués par huit comédiens, accompagnés par trois musiciens/chanteurs. Ils jouent, dansent, combattent et créent un univers oriental dans un décor minimaliste, propre au style d’Eric BOUVRON, avec un clin d’œil au cinéma.

22€

Espace Culturel Bernard Dague rue du 8 mai 1945, Louvres

2022-04-23T20:30:00 2022-04-23T22:30:00

