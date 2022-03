THÉÂTRE « L’AVARE » DE MOLIÈRE AU MANOIR DE LA COUR Asnières-sur-Vègre, 6 août 2022, Asnières-sur-Vègre.

THÉÂTRE « L’AVARE » DE MOLIÈRE AU MANOIR DE LA COUR Asnières-sur-Vègre

2022-08-06 20:15:00 – 2022-08-06

Asnières-sur-Vègre Sarthe Asnières-sur-Vègre

0 6 EUR Spectacle de théâtre, l’Avare, par la compagnie du Théâtre Régional des Pays-de-la-Loire le samedi 6 août à 20h15 au manoir de la Cour !

« L’argent domine tout chez monsieur Harpagon. En vue d’accumuler les millions dans sa précieuse cassette, l’avare est prêt à tout sacrifier :

famille, entourage, chevaux, nourriture, confort, vêtements, plaisirs… et encore mille et un détails qui finissent par rendre la vie de la famille

impossible. Le tyran aurait sans doute continué à vivre ainsi si l’amour ne s’était invité chez lui. En effet ses enfants, Cléante et Élise, sont en

âge de convoler et là, ils ne laisseront pas les manies avaricieuses de leur père dicter leur avenir. Les ruses des enfants, des intrigants et des

proches s’accumulent pour déjouer les plans du père de famille, créant force scènes rocambolesques, quiproquos et tragédies domestiques. »

Tarifs : 10€ plein tarif, 8€ tarif réduit, 6€ tarif enfant, 0€ gratuit

contact@lemanoirdelacour.fr +33 2 43 95 17 12 http://www.lemanoirdelacour.fr/spectacles-2021/

Asnières-sur-Vègre

