THÉÂTRE : « L’AVARE »

THÉÂTRE : « L’AVARE », 6 août 2022, . THÉÂTRE : « L’AVARE »



2022-08-06 – 2022-08-06 Harpagon a tout sacrifié et sacrifie tout le monde à la seule jouissance de la possession. L’entassement des richesses est son objectif de vie, confondant maladivement l’être et l’avoir. Mais ses enfants ne laisseront pas les manies avaricieuses de leur père dicter leur avenir. Ruses et intrigues se succèderont pour déjouer les plans du père de famille, créant force scènes rocambolesques, quiproquos et tragédies domestiques. La Théâtre régional des Pays de la Loire revient au manoir et présentera au public une lumineuse réinvention de l’Avare de Molière. 02 43 95 17 12 http://www.lemanoirdelacour.fr/ Harpagon a tout sacrifié et sacrifie tout le monde à la seule jouissance de la possession. L’entassement des richesses est son objectif de vie, confondant maladivement l’être et l’avoir. Mais ses enfants ne laisseront pas les manies avaricieuses de leur père dicter leur avenir. Ruses et intrigues se succèderont pour déjouer les plans du père de famille, créant force scènes rocambolesques, quiproquos et tragédies domestiques. dernière mise à jour : 2022-06-20 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville