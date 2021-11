Le Mas-d'Agenais Le Mas-d'Agenais Le Mas-d'Agenais, Lot-et-Garonne Théâtre L’Autre White Chapel Le Mas-d’Agenais Le Mas-d'Agenais Catégories d’évènement: Le Mas-d'Agenais

Lot-et-Garonne

Théâtre L’Autre White Chapel Le Mas-d’Agenais, 27 novembre 2021, Le Mas-d'Agenais. Théâtre L’Autre White Chapel Le Mas-d’Agenais

2021-11-27 20:30:00 – 2021-11-27 22:30:00

Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne Le Mas-d’Agenais 5 5 EUR Deux acteurs interprètent jusqu’à 20 personnages dans ce spectacle drôle et décalé !

Bienvenue dans le quartier de Whitechapel !

Mickael et Mélodie, stewards un brin givrés vous embarquent à Londres sur les traces de Jack l’éventreur. Humour noir, suspense, amour, concurrence… Les histoires se mêlent à l’Histoire autour d’un fait-divers devenu mythe. La compagnie File Agathe revisite cette période mythique en y apportant un autre point de vue !

Réservation par téléphone ou sur place le soir du spectacle. Deux acteurs interprètent jusqu’à 20 personnages dans ce spectacle drôle et décalé !

Bienvenue dans le quartier de Whitechapel !

Mickael et Mélodie, stewards un brin givrés vous embarquent à Londres sur les traces de Jack l’éventreur. Humour noir, suspense, amour, concurrence… Les histoires se mêlent à l’Histoire autour d’un fait-divers devenu mythe. La compagnie File Agathe revisite cette période mythique en y apportant un autre point de vue !

Réservation par téléphone ou sur place le soir du spectacle. +33 6 79 36 43 07 Deux acteurs interprètent jusqu’à 20 personnages dans ce spectacle drôle et décalé !

Bienvenue dans le quartier de Whitechapel !

Mickael et Mélodie, stewards un brin givrés vous embarquent à Londres sur les traces de Jack l’éventreur. Humour noir, suspense, amour, concurrence… Les histoires se mêlent à l’Histoire autour d’un fait-divers devenu mythe. La compagnie File Agathe revisite cette période mythique en y apportant un autre point de vue !

Réservation par téléphone ou sur place le soir du spectacle. Amicale Laique Le Mas d’Agenais

Le Mas-d’Agenais

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mas-d'Agenais, Lot-et-Garonne Autres Lieu Le Mas-d'Agenais Adresse Ville Le Mas-d'Agenais lieuville Le Mas-d'Agenais