THÉÂTRE : L’AUTRE SEUL Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Catégories d’évènement: Chemillé-en-Anjou

Maine-et-Loire

THÉÂTRE : L’AUTRE SEUL Chemillé-en-Anjou, 14 janvier 2023, Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou. THÉÂTRE : L’AUTRE SEUL CHEMILLE Cercle Pointu Porte 8 – Rue de la Broderie Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire Cercle Pointu CHEMILLE

2023-01-14 – 2023-01-14

Cercle Pointu CHEMILLE

Chemillé-en-Anjou

Maine-et-Loire Chemillé-en-Anjou 10 10 EUR Sur un banc, la nuit, « Le P’tit Monsieur » installe le napperon, les verres et la bouteille qu’il apporte ce soir, comme tous les soirs. Seul sous la Lune, il interpelle le silence de l’Autre pour parler de solitude, d’amitié, d’absurdité et, surtout, de liberté. Il est là, avec son sac rempli de victoires et de ratures. Un être candide, à la recherche d’un sens commun qu’il pourrait donner à un monde qu’il ne comprend pas. Ailleurs, la Lune chante la beauté d’être au présent de la vie, sa musique enveloppe la solitude du « P’tit Monsieur », rythme la palpitation de son errance ou accompagne la légèreté de sa folie. Écriture, jeu, mise en scène : Philippe Retailleau

Création musicale : Mathilde Piffeteau

Direction d’acteur : Aurélie Ibanez

Lumières : Vincent Sarazin Tout public Assistez à la nouvelle mise en scène de Philippe Retailleau au théâtre de l’Arbre à Fil contact@larbreafil.fr +33 6 60 05 71 43 http://www.larbreafil.fr/ Cercle Pointu CHEMILLE Chemillé-en-Anjou

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Chemillé-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Chemillé-en-Anjou Porte 8 - Rue de la Broderie Adresse Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire Cercle Pointu CHEMILLE Ville Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou lieuville Cercle Pointu CHEMILLE Chemillé-en-Anjou Departement Maine-et-Loire

Chemillé-en-Anjou Porte 8 - Rue de la Broderie Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chemille-en-anjou-chemille-en-anjou/

THÉÂTRE : L’AUTRE SEUL Chemillé-en-Anjou 2023-01-14 was last modified: by THÉÂTRE : L’AUTRE SEUL Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Porte 8 - Rue de la Broderie 14 janvier 2023 CHEMILLE Cercle Pointu Porte 8 - Rue de la Broderie Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire Chemillé-en-Anjou maine-et-loire

Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire